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Первые сборы национальных команд по волейболу отменены

Первые сборы национальных команд по волейболу отменены
Другие / Волейбол 0

Первые этапы учебно-тренировочных сборов национальных мужской и женской волейбольных команд, запланированные на начало июля, отменены, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Сборы должны были пройти на базе ВФВ «Волей Град» в Витязево (близ Анапы Краснодарского края). Причиной отмены названа неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и необходимость обеспечить безопасность спортсменов.

Решение о новых датах начала тренировочной работы сборных страны будет принято в срок до 10 июля.

Напомним, что в 2020 году все официальные международные соревнования под эгидой МОК, FIVB и ЕКВ отменены либо перенесены (Олимпиада, Лига Наций, финальный турнир чемпионата Европы), однако учебно-тренировочная работа национальных сборных запланирована главными тренерами команд Туомасом Саммельвуо (мужчины) и Серджио Бузато (женщины).

Международная федерация волейбола объявила об отмене матчей Лиги наций в 2020 году
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