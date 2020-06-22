Первые сборы национальных команд по волейболу отменены

Первые этапы учебно-тренировочных сборов национальных мужской и женской волейбольных команд, запланированные на начало июля, отменены, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Сборы должны были пройти на базе ВФВ «Волей Град» в Витязево (близ Анапы Краснодарского края). Причиной отмены названа неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и необходимость обеспечить безопасность спортсменов.

Решение о новых датах начала тренировочной работы сборных страны будет принято в срок до 10 июля.

Напомним, что в 2020 году все официальные международные соревнования под эгидой МОК, FIVB и ЕКВ отменены либо перенесены (Олимпиада, Лига Наций, финальный турнир чемпионата Европы), однако учебно-тренировочная работа национальных сборных запланирована главными тренерами команд Туомасом Саммельвуо (мужчины) и Серджио Бузато (женщины).