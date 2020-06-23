Глава РУСАДА Ганус отреагировал на открытое письмо легкоатлетов к Путину

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отреагировал на публикацию открытого письма Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелики Сидоровой в адрес президента России Владимира Путина.

Напомним, спортсмены обратились к Путину в связи с ситуацией в российской лёгкой атлетике. Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за ситуации с допингом. До 1 июля ВФЛА должна выплатить $ 11,6 млн штрафа.

«Обеспокоенность спортсменов понятна, и я считаю, что для каждого человека это большая сумма, понятно. Но для такой страны эта сумма более чем реальная.

Необходимо было создать фонд, в этом фонде должен был быть независимый наблюдательный совет, либо совет директоров, который регулировал бы целевое расходование средств. Этот фонд как раз должен был бы собрать и аккумулировать средства, которые шли бы на возрождение лёгкой атлетики.

Просто так давать деньги, и это будет уходить в прорву — это бесперспективно. Не платить — я считаю, будет ошибкой, потому что это реально отбросит», — цитирует Гануса «РБК-Спорт».