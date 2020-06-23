Алёна Заварзина раскритиковала власти за бездействие по ситуации российских спортсменов

Российская сноубордистка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года Алёна Заварзина поделилась своим мнением о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Заварзина раскритиковала тех, кто призывает россиян участвовать в голосовании.
«Когда в Сети слышишь призывы «сделать хоть что-нибудь полезное» и проголосовать за/против поправок, возникает вопрос: как часто об этом задумываются те, кто уже пять лет делает/бездействует по поводу ситуации российских спортсменов?
«Всё это время мы регулярно слышали, что для защиты российских спортсменов сделано, делается и будет сделано всё, что только можно». (Открытое письмо С. Шубенкова, М. Ласицкене, А. Сидоровой). Ну сделай хоть что-нибудь. Ну сделай хоть что-нибудь. Ну сделай хоть что-нибудь.
Пока спортсмены пыль с инвентаря протирают», — написала Заварзина в своём «инстаграме».
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