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Гимнастка Солдатова залезла на подоконник и показала впечатляющую растяжку. Видео

Гимнастка Солдатова залезла на подоконник и показала впечатляющую растяжку. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. В ролике показано, как спортсменка залезла на подоконник и продемонстрировала растяжку, доказав, что обладает впечатляющей гибкостью.

«Снова мы с котейкой», — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Подписчики Солдатовой по достоинству оценили гибкость гимнастки. Вот что они написали в комментариях под соответствующим постом спортсменки в «Инстаграме».

«А-а-а!»
«Я тоже так не умею».
«Ты такая прекрасная, обожаю тебя».

Ранее Солдатова показала видео, как изогнулась в вертикальном шпагате и поставила бутылку на пол.

Гимнастка Солдатова изогнулась в вертикальном шпагате и поставила бутылку на пол. Видео
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