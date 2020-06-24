Гимнастка Солдатова залезла на подоконник и показала впечатляющую растяжку. Видео

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. В ролике показано, как спортсменка залезла на подоконник и продемонстрировала растяжку, доказав, что обладает впечатляющей гибкостью.

«Снова мы с котейкой», — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Подписчики Солдатовой по достоинству оценили гибкость гимнастки. Вот что они написали в комментариях под соответствующим постом спортсменки в «Инстаграме».

«А-а-а!»

«Я тоже так не умею».

«Ты такая прекрасная, обожаю тебя».

Ранее Солдатова показала видео, как изогнулась в вертикальном шпагате и поставила бутылку на пол.