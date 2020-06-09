Гимнастка Солдатова изогнулась в вертикальном шпагате и поставила бутылку на пол. Видео
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежее видео. В ролике показано, как спортсменка приняла вертикальный шпагат, опираясь одной ногой на колонну, а затем изогнулась назад и поставила бутылку на пол.
«Утренняя разминка», — подписала она видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Подписчики Солдатовой по достоинству оценили гибкость гимнастки. Вот что они написали в комментариях под соответствующим постом спортсменки в «Инстаграме».
«Русская красавица».
«Такая сильная и красивая!»
«Люблю твою гибкость».
Ранее Александра Солдатова показала впечатляющий шпагат на перилах моста.
Гимнастка Солдатова показала впечатляющий шпагат на перилах моста. Видео
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