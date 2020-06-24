В России за сутки коронавирусом заразилось 7176 человек, отмечено 154 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 7176 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 606 881 человека, из которых выздоровело 368 822. Зафиксировано ещё 154 летальных исхода. За всё время скончалось 8513 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 811

Московская область — 507

Ханты-Мансийский АО — 323

Санкт-Петербург — 218

Нижегородская область — 207

Воронежская область — 198

Иркутская область — 193

Челябинская область — 185

Свердловская область — 181

Красноярский край — 154

Республика Тыва — 138

Ямало-Ненецкий АО — 137

Ростовская область — 135

Архангельская область — 120

Саратовская область — 111

Новосибирская область — 108

Ульяновская область — 107

Волгоградская область — 102

Камчатский край — 93

Пермский край — 89

Карачаево-Черкесская Республика — 84

Омская область — 84

Тульская область — 83

Приморский край — 83

Хабаровский край — 83

Ивановская область — 77

Алтайский край — 77

Республика Дагестан — 75

Ставропольский край — 75

Мурманская область — 74

Республика Саха (Якутия) — 74

Белгородская область — 72

Брянская область — 72

Пензенская область — 72

Кабардино-Балкарская Республика — 71

Забайкальский край — 71

Оренбургская область — 67

Курская область — 66

Краснодарский край — 63

Томская область — 63

Чувашская Республика — 62

Сахалинская область — 61

Республика Коми — 60

Республика Башкортостан — 57

Новгородская область — 56

Тверская область — 55

Ленинградская область — 52

Самарская область — 51

Владимирская область — 50

Калужская область — 50

Тюменская область — 50

Липецкая область — 49

Республика Мордовия — 49

Республика Бурятия — 48

Амурская область — 46

Смоленская область — 45

Тамбовская область — 44

Ярославская область — 44

Псковская область — 44

Рязанская область — 43

Орловская область — 40

Республика Адыгея — 40

Республика Татарстан — 39

Республика Марий Эл — 38

Кировская область — 34

Курганская область — 34

Астраханская область — 33

Республика Карелия — 31

Республика Хакасия — 30

Республика Ингушетия — 29

Республика Северная Осетия — 28

Кемеровская область — 28

Костромская область — 25

Республика Калмыкия — 22

Удмуртская Республика — 22

Вологодская область — 21

Республика Алтай — 17

Чеченская Республика — 11

Магаданская область — 11

Республика Крым — 10

Калининградская область — 8

Еврейская АО — 4

Чукотский АО — 1

Севастополь — 1.