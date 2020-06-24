В России за сутки коронавирусом заразилось 7176 человек, отмечено 154 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 7176 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 606 881 человека, из которых выздоровело 368 822. Зафиксировано ещё 154 летальных исхода. За всё время скончалось 8513 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 811
Московская область — 507
Ханты-Мансийский АО — 323
Санкт-Петербург — 218
Нижегородская область — 207
Воронежская область — 198
Иркутская область — 193
Челябинская область — 185
Свердловская область — 181
Красноярский край — 154
Республика Тыва — 138
Ямало-Ненецкий АО — 137
Ростовская область — 135
Архангельская область — 120
Саратовская область — 111
Новосибирская область — 108
Ульяновская область — 107
Волгоградская область — 102
Камчатский край — 93
Пермский край — 89
Карачаево-Черкесская Республика — 84
Омская область — 84
Тульская область — 83
Приморский край — 83
Хабаровский край — 83
Ивановская область — 77
Алтайский край — 77
Республика Дагестан — 75
Ставропольский край — 75
Мурманская область — 74
Республика Саха (Якутия) — 74
Белгородская область — 72
Брянская область — 72
Пензенская область — 72
Кабардино-Балкарская Республика — 71
Забайкальский край — 71
Оренбургская область — 67
Курская область — 66
Краснодарский край — 63
Томская область — 63
Чувашская Республика — 62
Сахалинская область — 61
Республика Коми — 60
Республика Башкортостан — 57
Новгородская область — 56
Тверская область — 55
Ленинградская область — 52
Самарская область — 51
Владимирская область — 50
Калужская область — 50
Тюменская область — 50
Липецкая область — 49
Республика Мордовия — 49
Республика Бурятия — 48
Амурская область — 46
Смоленская область — 45
Тамбовская область — 44
Ярославская область — 44
Псковская область — 44
Рязанская область — 43
Орловская область — 40
Республика Адыгея — 40
Республика Татарстан — 39
Республика Марий Эл — 38
Кировская область — 34
Курганская область — 34
Астраханская область — 33
Республика Карелия — 31
Республика Хакасия — 30
Республика Ингушетия — 29
Республика Северная Осетия — 28
Кемеровская область — 28
Костромская область — 25
Республика Калмыкия — 22
Удмуртская Республика — 22
Вологодская область — 21
Республика Алтай — 17
Чеченская Республика — 11
Магаданская область — 11
Республика Крым — 10
Калининградская область — 8
Еврейская АО — 4
Чукотский АО — 1
Севастополь — 1.
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