Социолог объяснил, почему в Сочи больше никогда не удастся организовать зимнюю Олимпиаду

Социолог, писатель и активист Дэвид Голдблатт опубликовал доклад, посвящённый влиянию глобального потепления на спорт. Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.
По мнению социолога, 10 из 19 городов, которые когда-либо принимали зимние Олимпийские игры, в 2050 году по причине глобального потепления уже не смогли бы этого сделать. Более того, провести Олимпиаду в 2080 году смогли бы лишь шесть городов, которые уже принимали Игры ранее.
Также в докладе отмечается, что в Сочи не добралось до конца трассы на 5% больше лыжников, горнолыжников и сноубордистов, чем в Ванкувере, а количество травм увеличилось на 9%. Голдблатт считает, что это результат изменения климата, которое привело к ухудшению качества снега, и что Сочи по этой причине уже никогда не сможет организовать зимнюю Олимпиаду.
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