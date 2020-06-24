Социолог объяснил, почему в Сочи больше никогда не удастся организовать зимнюю Олимпиаду

Социолог, писатель и активист Дэвид Голдблатт опубликовал доклад, посвящённый влиянию глобального потепления на спорт. Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

По мнению социолога, 10 из 19 городов, которые когда-либо принимали зимние Олимпийские игры, в 2050 году по причине глобального потепления уже не смогли бы этого сделать. Более того, провести Олимпиаду в 2080 году смогли бы лишь шесть городов, которые уже принимали Игры ранее.

Также в докладе отмечается, что в Сочи не добралось до конца трассы на 5% больше лыжников, горнолыжников и сноубордистов, чем в Ванкувере, а количество травм увеличилось на 9%. Голдблатт считает, что это результат изменения климата, которое привело к ухудшению качества снега, и что Сочи по этой причине уже никогда не сможет организовать зимнюю Олимпиаду.