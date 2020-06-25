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Иверсен: понятия не имею, почему Большунов так хорош

Иверсен: понятия не имею, почему Большунов так хорош
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением о выступлениях россиянина Александра Большунова.

«Понимание того, что конкретно делает Большунов для таких результатов равно нулю. Думаю, перед стартом сезона он будет усердно тренироваться.

Безусловно, он является нашим главным соперником в дистанционных гонках.

Понятия не имею, почему Александр так хорошо, но он много тренируется, его организм адаптирован к высоким нагрузкам. Знаете, я практически не здороваюсь с ним, поэтому вообще не в курсе, чем он занимается в России», — цитирует Клебо TV2.

Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» — 2019/2020. Александр стал обладателем Большого хрустального глобуса по итогам прошлого сезона.

Клебо: нам всем есть чему поучиться у Большунова. Он делает верно невероятно много вещей
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