Иверсен: понятия не имею, почему Большунов так хорош

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением о выступлениях россиянина Александра Большунова.



«Понимание того, что конкретно делает Большунов для таких результатов равно нулю. Думаю, перед стартом сезона он будет усердно тренироваться.



Безусловно, он является нашим главным соперником в дистанционных гонках.



Понятия не имею, почему Александр так хорошо, но он много тренируется, его организм адаптирован к высоким нагрузкам. Знаете, я практически не здороваюсь с ним, поэтому вообще не в курсе, чем он занимается в России», — цитирует Клебо TV2.



Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» — 2019/2020. Александр стал обладателем Большого хрустального глобуса по итогам прошлого сезона.

Клебо: нам всем есть чему поучиться у Большунова. Он делает верно невероятно много вещей