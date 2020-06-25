Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен потроллил звезду НБА Джеймса Хардена. Видео

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен подшутил над звёздным игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации Джеймсом Харденом, выступающим за «Хьюстон Рокетс». Шахматист опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором показано, как он успешно играет в баскетбол против человека, одетого в майку Хардена, причём такого же бородатого, как баскетболист.

«Некоторые скажут, что это не Джеймс Харден. Но всё, что я знаю, — у него есть борода, он одет в майку Хардена и играет в защите, как Харден», — подписал он видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, 29-летний Карлсен стал гроссмейстером 26 апреля 2004 года, когда ему было 13 лет 4 месяца 27 дней.