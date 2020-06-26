Большунов рассказал, что с завоеванием Кубка мира его поздравил только один соперник

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал получение «Большого хрустального глобуса» за победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. Торжественная церемония состоялась в Москве сегодня, 26 июня. Изначально она должна была пройти сразу по окончании сезона, но из-за пандемии коронавируса её перенесли.

«Первым поздравил Юрий Викторович (Бородавко, тренер спортсмена. — Прим. «Чемпионата»), первых эмоций не было — хотелось довести дело до конца и встать вместе на пьедестал с соперниками, оказаться выше. Первым из соперников поздравил Рёте. Больше поздравлений от соперников не было.

Обычно я не говорю о своих целях громко. Главное, чтобы в этом году состоялся ЧМ и я завоевал там медаль, которой в моей коллекции не хватает», — цитирует Большунова Sport24.