Александр Большунов назвал переломный момент в триумфальном сезоне

Российский лыжник Александр Большунов, ставший победителем Кубка мира, рассказал, когда почувствовал приближающийся успех.

«В ходе сезона понимал, что иду к тому, чтобы победить в общем зачёте. На определённом этапе понял, что надо просто участвовать в оставшихся гонках, тогда смогу остаться на первом месте и забрать трофей. Ну а что отменили заключительные соревнования, скорее, принесло минусы, но победа-то всё равно есть.

Дала ли толчок победа на «Тур де Ски»? Думаю, да. Переломный момент, когда окончательно вышел вперёд по очкам. Необходимо было продолжать наращивать темп и удерживать преимущество», — цитирует Большунова РИА «Новости».

Большунов стал первым в истории российским лыжником, выигравшим Кубок мира.