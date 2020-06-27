Александр Большунов назвал переломный момент в триумфальном сезоне
Российский лыжник Александр Большунов, ставший победителем Кубка мира, рассказал, когда почувствовал приближающийся успех.
«В ходе сезона понимал, что иду к тому, чтобы победить в общем зачёте. На определённом этапе понял, что надо просто участвовать в оставшихся гонках, тогда смогу остаться на первом месте и забрать трофей. Ну а что отменили заключительные соревнования, скорее, принесло минусы, но победа-то всё равно есть.
Дала ли толчок победа на «Тур де Ски»? Думаю, да. Переломный момент, когда окончательно вышел вперёд по очкам. Необходимо было продолжать наращивать темп и удерживать преимущество», — цитирует Большунова РИА «Новости».
Большунов стал первым в истории российским лыжником, выигравшим Кубок мира.
Большунов рассказал, что с завоеванием Кубка мира его поздравил только один соперник
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