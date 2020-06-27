Призёра ОИ-2016 в женской борьбе Франссон дисквалифицировали на четыре года

Шведский борец Йенни Франссон, ставшая бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года, была дисквалифицирована на длительный срок, сообщает Aftonbladet.

Спортсменку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В феврале 2020 года Франссон сдала положительный допинг-тест. В пробе шведки нашли анаболический стероид. О возможных причинах появления запрещённого препарата в пробе спортсменки не сообщается.

Дисквалификация Франссон истечёт 27 января 2024 года. Спортсменка намеревается обжаловать решение, об этом сообщил представитель 32-летней Франссон.

На Олимпийских играх 2016 года в весовой категории до 69 кг Франссон заняла третье место. Обладательница золотой и серебряной наград чемпионатов мира, призёр и чемпионка Европы.