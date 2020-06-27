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Призёра ОИ-2016 в женской борьбе Франссон дисквалифицировали на четыре года

Призёра ОИ-2016 в женской борьбе Франссон дисквалифицировали на четыре года
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Шведский борец Йенни Франссон, ставшая бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года, была дисквалифицирована на длительный срок, сообщает Aftonbladet.

Спортсменку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В феврале 2020 года Франссон сдала положительный допинг-тест. В пробе шведки нашли анаболический стероид. О возможных причинах появления запрещённого препарата в пробе спортсменки не сообщается.

Дисквалификация Франссон истечёт 27 января 2024 года. Спортсменка намеревается обжаловать решение, об этом сообщил представитель 32-летней Франссон.

На Олимпийских играх 2016 года в весовой категории до 69 кг Франссон заняла третье место. Обладательница золотой и серебряной наград чемпионатов мира, призёр и чемпионка Европы.

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