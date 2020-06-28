Жеребятьева — Большунову: ты тот человек, на которого я постоянно хочу равняться

Лыжница сборной России Анна Жеребятьева поздравила своего молодого человека Александра Большунова с долгожданным вручением «Большого хрустального глобуса».
«Моя большая любовь Александр Большунов! Я очень сильно тобой горжусь! Этот Хрустальный глобус ты заслужил! Я знаю, какой ты целеустремлённый и до костей обожаешь своё любимое дело. Ты для меня тот человек, на которого я постоянно хочу равняться. Ты многому меня научил.
Хочу также поблагодарить всех болельщиков, что на протяжении всей карьеры находятся с нами. Поверьте мне, Саша чувствует вашу поддержку и для нас это очень важно! Впереди новые вершины, и нам это только нравится», — написала Жеребятьева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Жеребятьевой в «Инстаграме».
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