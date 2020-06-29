Карякин: коронавирус не выявили почти ни у кого, кто со мной лежал. А написали, был COVID

Двукратный чемпион мира по современному пятиборью Сергей Карякин выписан из больницы, куда ранее был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусом.
«Мне сделали два теста на коронавирус, и они оба оказались отрицательными. Но я могу сказать, что коронавирус не был выявлен практически ни у одного человека, кто был со мной госпитализирован в то время. Хотя все, кого привозили в эту больницу, были с пораженными лёгкими с подозрением на коронавирус. И при выписке всем нам написали, что был COVID.
Сейчас со мной всё в порядке, меня выписали домой на прошлой неделе. Но ещё в госпитале на четвёртый день я почувствовал себя хорошо, одышка прошла. Я допускаю, что меня положили в больницу тогда, когда большого смысла в моём попадании туда не было. С другой стороны, я перестраховался и всё это время был под наблюдением врачей», — цитирует спортсмена ТАСС.
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