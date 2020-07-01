В России за сутки коронавирусом заразилось 6556 человек, отмечено 216 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 6556 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 654 405 человек, из которых выздоровел 422 931. Зафиксировано ещё 216 летальных исходов. За всё время скончалось 9536 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 611

Московская область — 306

Санкт-Петербург — 262

Ханты-Мансийский АО — 261

Свердловская область — 256

Иркутская область — 248

Нижегородская область — 228

Ямало-Ненецкий АО — 203

Воронежская область — 166

Красноярский край — 140

Челябинская область — 137

Мурманская область — 135

Республика Тыва — 119

Архангельская область — 118

Ульяновская область — 108

Саратовская область — 102

Новосибирская область — 100

Ростовская область — 95

Волгоградская область — 92

Омская область — 86

Ставропольский край — 84

Карачаево-Черкесская Республика — 79

Хабаровский край — 79

Приморский край — 77

Тульская область — 76

Оренбургская область — 76

Пензенская область — 75

Алтайский край — 74

Псковская область — 73

Ивановская область — 70

Тюменская область — 68

Республика Дагестан — 65

Самарская область — 63

Краснодарский край — 61

Забайкальский край — 61

Белгородская область — 59

Брянская область — 59

Курская область — 58

Чувашская Республика — 58

Камчатский край — 55

Республика Коми — 54

Ленинградская область — 53

Томская область — 53

Пермский край — 52

Кабардино-Балкарская Республика — 51

Калужская область — 48

Новгородская область — 47

Владимирская область — 46

Тверская область — 46

Тамбовская область — 45

Республика Башкортостан — 44

Республика Саха (Якутия) — 44

Республика Карелия — 43

Кемеровская область — 41

Рязанская область — 40

Ярославская область — 40

Республика Калмыкия — 40

Республика Татарстан — 40

Смоленская область — 38

Липецкая область — 37

Республика Адыгея — 37

Республика Мордовия — 37

Астраханская область — 34

Республика Бурятия — 33

Кировская область — 32

Республика Хакасия — 32

Орловская область — 31

Республика Марий Эл — 31

Республика Алтай — 31

Сахалинская область — 28

Амурская область — 27

Магаданская область — 27

Республика Ингушетия — 22

Республика Северная Осетия — 22

Вологодская область — 21

Удмуртская Республика — 20

Чеченская Республика — 10

Калининградская область — 9

Костромская область — 8

Курганская область — 8

Республика Крым — 6

Ненецкий АО — 3

Еврейская АО — 2.