В России за сутки коронавирусом заразилось 6556 человек, отмечено 216 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 6556 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 654 405 человек, из которых выздоровел 422 931. Зафиксировано ещё 216 летальных исходов. За всё время скончалось 9536 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 611
Московская область — 306
Санкт-Петербург — 262
Ханты-Мансийский АО — 261
Свердловская область — 256
Иркутская область — 248
Нижегородская область — 228
Ямало-Ненецкий АО — 203
Воронежская область — 166
Красноярский край — 140
Челябинская область — 137
Мурманская область — 135
Республика Тыва — 119
Архангельская область — 118
Ульяновская область — 108
Саратовская область — 102
Новосибирская область — 100
Ростовская область — 95
Волгоградская область — 92
Омская область — 86
Ставропольский край — 84
Карачаево-Черкесская Республика — 79
Хабаровский край — 79
Приморский край — 77
Тульская область — 76
Оренбургская область — 76
Пензенская область — 75
Алтайский край — 74
Псковская область — 73
Ивановская область — 70
Тюменская область — 68
Республика Дагестан — 65
Самарская область — 63
Краснодарский край — 61
Забайкальский край — 61
Белгородская область — 59
Брянская область — 59
Курская область — 58
Чувашская Республика — 58
Камчатский край — 55
Республика Коми — 54
Ленинградская область — 53
Томская область — 53
Пермский край — 52
Кабардино-Балкарская Республика — 51
Калужская область — 48
Новгородская область — 47
Владимирская область — 46
Тверская область — 46
Тамбовская область — 45
Республика Башкортостан — 44
Республика Саха (Якутия) — 44
Республика Карелия — 43
Кемеровская область — 41
Рязанская область — 40
Ярославская область — 40
Республика Калмыкия — 40
Республика Татарстан — 40
Смоленская область — 38
Липецкая область — 37
Республика Адыгея — 37
Республика Мордовия — 37
Астраханская область — 34
Республика Бурятия — 33
Кировская область — 32
Республика Хакасия — 32
Орловская область — 31
Республика Марий Эл — 31
Республика Алтай — 31
Сахалинская область — 28
Амурская область — 27
Магаданская область — 27
Республика Ингушетия — 22
Республика Северная Осетия — 22
Вологодская область — 21
Удмуртская Республика — 20
Чеченская Республика — 10
Калининградская область — 9
Костромская область — 8
Курганская область — 8
Республика Крым — 6
Ненецкий АО — 3
Еврейская АО — 2.
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