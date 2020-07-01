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Призёр ОИ по шорт-треку перенесла 2 операции и находится в коме в критическом состоянии

Призёр ОИ по шорт-треку перенесла 2 операции и находится в коме в критическом состоянии
Другие / Конькобежный спорт 0

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, чемпионка мира 2019 года нидерландская спортсменка Лара ван Рёйвен, выступающая в шорт-треке, перенесла две операции и находится в коме, врачи оценивают её состояние как критическое. Об этом сообщает издание Schaatsen.

Ранее сообщалось, что в конце июня ван Рёйвен почувствовала себя плохо во время тренировочного сбора в Пиренеях. Из-за проблем со здоровьем 27-летняя спортсменка была госпитализирована в одну из больниц Перпиньяна (Франция). Также сообщалось, что у ван Рёйвен расстройство иммунной системы с того момента, как она перенесла операцию на плече.

Помимо бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане в активе ван Рёйвен золотая и серебряная награды чемпионатов мира, а также три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали первенств Европы.

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