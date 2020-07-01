Непомнящий сравнял счёт в полуфинале шахматного онлайн-турнира с Гири
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сравнял счёт в полуфинале онлайн-турнира по быстрым шахматам Chessable Masters. Во втором матче Непомнящий победил Аниша Гири из Нидерландов со счётом 2,5:1,5.
Накануне в первом матче россиянин уступил голландцу – 1:3. Таким образом, счёт в полуфинальном противостоянии Непомнящего и Гири стал равным — 1-1. Решающий матч за выход в финал соперники проведут в четверг, 2 июля.
В другом полуфинале норвежец Магнус Карлсен во второй раз подряд обыграл китайца Дин Лижэня (2,5:1,5) и вышел в финал турнира, который состоится 3–5 июля.
Chessable Masters — третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал чемпион мира, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.
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