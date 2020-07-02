Россия и Украина могут сыграть в отборе ЧЕ по гандболу в Минске

Сборные России и Украины по гандболу планируют сыграть друг с другом в квалификации мужского чемпионата Европы 2022 года в Минске. Об этом рассказал генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

Напомним, мужская сборная России сыграет в отборочной группе вместе с командами Чехии, Украины и Фарерских островов. Матчи квалификации пройдут с ноября 2020 по май 2021 года. Чемпионат Европы пройдет с 13 по 30 января 2022 года в Венгрии и Словакии.

«На сегодняшний день проговаривается формат проведения двух матчей со сборной Украины в Минске. Надеемся, что белорусская федерация пойдёт нам навстречу.

Всё будет зависеть от мер ограничения в нынешней ситуации. В первую очередь надо добиться получения разрешения на это от Европейской федерации гандбола. Письма написаны, мы ждём ответа. Предполагается проведение двух матчей подряд, так как будет затруднительно разносить два матча в Белоруссии и играть, например, один матч в этом году, а второй — в следующем», — цитирует Воронина «Р-Спорт».