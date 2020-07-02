Излечившаяся от лейкемии пловчиха Икеэ планирует вернуться к соревнованиям в октябре

Японская пловчиха Рикако Икээ готова выступить на национальных межуниверситетских соревнованиях, которые запланированы на октябрь 2020 года. Напомним, многократная чемпионка мира среди юниоров, призёр чемпионата мира 2016 года излечилась от лейкемии — страшный диагноз был поставлен ей в феврале 2019 года.



«Цель — межвузовские соревнования в Японии. Много тренируюсь, веря, что турнир состоится. Чувствую, что с каждым днём становлюсь сильнее. Думаю, сейчас я плаваю на уровне первого-второго класса средней школы.



Олимпиада в Токио было отложена на год, и ожидалось, что я буду участвовать. Тем не менее сейчас настраиваюсь, скорее, на 2024 год. Надеюсь заложить прочный фундамент, так как сейчас я более не привязана к домашним играм.



Сейчас мне 20 лет, и всё, чего хочу, — принять участие в официальном турнире, дабы оценить свой уровень. Уже потом можно будет идти дальше», — цитирует пловчиху Kyodo.