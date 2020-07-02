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Излечившаяся от лейкемии пловчиха Икеэ планирует вернуться к соревнованиям в октябре

Излечившаяся от лейкемии пловчиха Икеэ планирует вернуться к соревнованиям в октябре
Другие / Водные виды спорта 0

Японская пловчиха Рикако Икээ готова выступить на национальных межуниверситетских соревнованиях, которые запланированы на октябрь 2020 года. Напомним, многократная чемпионка мира среди юниоров, призёр чемпионата мира 2016 года излечилась от лейкемии — страшный диагноз был поставлен ей в феврале 2019 года.

«Цель — межвузовские соревнования в Японии. Много тренируюсь, веря, что турнир состоится. Чувствую, что с каждым днём становлюсь сильнее. Думаю, сейчас я плаваю на уровне первого-второго класса средней школы.

Олимпиада в Токио было отложена на год, и ожидалось, что я буду участвовать. Тем не менее сейчас настраиваюсь, скорее, на 2024 год. Надеюсь заложить прочный фундамент, так как сейчас я более не привязана к домашним играм.

Сейчас мне 20 лет, и всё, чего хочу, — принять участие в официальном турнире, дабы оценить свой уровень. Уже потом можно будет идти дальше», — цитирует пловчиху Kyodo.

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