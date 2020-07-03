В России за сутки коронавирусом заразилось 6718 человек, отмечено 176 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 6718 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 667 883 человека, из которых выздоровело 437 893. Зафиксировано ещё 176 летальных исходов. За всё время скончалось 9859 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 659

Московская область — 298

Ханты-Мансийский АО — 271

Санкт-Петербург — 263

Иркутская область — 249

Нижегородская область — 229

Свердловская область — 227

Ямало-Ненецкий АО — 191

Воронежская область — 151

Мурманская область — 147

Красноярский край — 135

Челябинская область — 129

Республика Калмыкия — 122

Архангельская область — 119

Республика Тыва — 110

Новосибирская область — 105

Ульяновская область — 103

Саратовская область — 101

Хабаровский край — 95

Ростовская область — 92

Волгоградская область — 89

Тюменская область — 85

Омская область — 83

Оренбургская область — 78

Самарская область — 77

Пензенская область — 75

Приморский край — 75

Ставропольский край — 73

Алтайский край — 73

Тульская область — 72

Ивановская область — 69

Республика Коми — 64

Карачаево-Черкесская Республика — 62

Кемеровская область — 62

Белгородская область — 60

Чувашская Республика — 59

Республика Адыгея — 58

Псковская область — 57

Республика Дагестан — 57

Краснодарский край — 57

Пермский край — 56

Ленинградская область — 54

Брянская область — 53

Калужская область — 53

Томская область — 53

Курская область — 50

Республика Саха (Якутия) — 50

Владимирская область — 49

Кабардино-Балкарская Республика — 48

Забайкальский край — 48

Республика Башкортостан — 47

Кировская область — 45

Новгородская область — 44

Смоленская область — 43

Тамбовская область — 43

Ярославская область — 43

Республика Бурятия — 43

Магаданская область — 42

Тверская область — 41

Камчатский край — 41

Республика Татарстан — 39

Рязанская область — 38

Республика Мордовия — 38

Республика Хакасия — 38

Липецкая область — 36

Республика Алтай — 32

Сахалинская область — 32

Орловская область — 31

Республика Карелия — 30

Курганская область — 30

Амурская область — 30

Астраханская область — 29

Республика Марий Эл — 25

Республика Ингушетия — 24

Ненецкий АО — 22

Республика Северная Осетия — 21

Костромская область — 20

Вологодская область — 20

Удмуртская Республика — 17

Калининградская область — 15

Чеченская Республика — 12

Республика Крым — 8

Еврейская АО — 3

Чукотский АО — 1.