В России за сутки коронавирусом заразилось 6718 человек, отмечено 176 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 6718 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 667 883 человека, из которых выздоровело 437 893. Зафиксировано ещё 176 летальных исходов. За всё время скончалось 9859 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 659
Московская область — 298
Ханты-Мансийский АО — 271
Санкт-Петербург — 263
Иркутская область — 249
Нижегородская область — 229
Свердловская область — 227
Ямало-Ненецкий АО — 191
Воронежская область — 151
Мурманская область — 147
Красноярский край — 135
Челябинская область — 129
Республика Калмыкия — 122
Архангельская область — 119
Республика Тыва — 110
Новосибирская область — 105
Ульяновская область — 103
Саратовская область — 101
Хабаровский край — 95
Ростовская область — 92
Волгоградская область — 89
Тюменская область — 85
Омская область — 83
Оренбургская область — 78
Самарская область — 77
Пензенская область — 75
Приморский край — 75
Ставропольский край — 73
Алтайский край — 73
Тульская область — 72
Ивановская область — 69
Республика Коми — 64
Карачаево-Черкесская Республика — 62
Кемеровская область — 62
Белгородская область — 60
Чувашская Республика — 59
Республика Адыгея — 58
Псковская область — 57
Республика Дагестан — 57
Краснодарский край — 57
Пермский край — 56
Ленинградская область — 54
Брянская область — 53
Калужская область — 53
Томская область — 53
Курская область — 50
Республика Саха (Якутия) — 50
Владимирская область — 49
Кабардино-Балкарская Республика — 48
Забайкальский край — 48
Республика Башкортостан — 47
Кировская область — 45
Новгородская область — 44
Смоленская область — 43
Тамбовская область — 43
Ярославская область — 43
Республика Бурятия — 43
Магаданская область — 42
Тверская область — 41
Камчатский край — 41
Республика Татарстан — 39
Рязанская область — 38
Республика Мордовия — 38
Республика Хакасия — 38
Липецкая область — 36
Республика Алтай — 32
Сахалинская область — 32
Орловская область — 31
Республика Карелия — 30
Курганская область — 30
Амурская область — 30
Астраханская область — 29
Республика Марий Эл — 25
Республика Ингушетия — 24
Ненецкий АО — 22
Республика Северная Осетия — 21
Костромская область — 20
Вологодская область — 20
Удмуртская Республика — 17
Калининградская область — 15
Чеченская Республика — 12
Республика Крым — 8
Еврейская АО — 3
Чукотский АО — 1.
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