Бывший генсек ВФЛА Бутов прокомментировал ситуацию с невыплатой штрафа

Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов высказался на тему ситуации с отстранением организации.
Напомним, вчера, 2 июля, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) подтвердила, что ВФЛА не выплатила штраф до 1 июля и не предоставила информацию о том, когда средства будут перечислены. Рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским атлетам отложено до совета, который пройдёт в конце июля. Задолженность российской стороны перед международной организацией составляет $ 6,31 млн, в том числе $ 5 млн штрафа, о котором было известно уже давно, и $ 1,31 млн затрат, понесённых World Athletics с 30 июня 2019 года по 31 марта 2020 года.
«World Athletics идёт по своей процедуре, и для того, чтобы как-то возражать, надо вести постоянный диалог, предметный. Уже даже трудно что-то добавить в этой ситуации, если учесть, что международная федерация ничего нового не заявила. Все устали от этой ситуации. Не можем пройти процедуру, о которой вроде как договаривались, это очень прискорбно», — цитирует Бутова «Р-Спорт».
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