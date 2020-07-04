Гендиректор «Ростов-Дон»: ставим перед собой задачу победить в Лиге чемпионов

Генеральный директор ЖГК «Ростов-Дон» Антон Ревенко прокомментировал итоги жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



В Лиге чемпионов все команды серьёзного уровня, но группы получились не равнозначные. На мой взгляд, группа, в которую попал «Ростов-Дон», гораздо сильнее.



В этом сезоне в Лиге чемпионов новый формат и график проведения игр. Учитывая чемпионат России, график будет очень плотный. Задача в Лиге чемпионов должна быть максимальной. Руководство нашей области, города и клуба ставит задачу победить в Лиге чемпионов. В этом году Европейская федерация гандбола своим решением не дала нашему клубу возможность выиграть Лигу чемпионов, но мы её и не проиграли", — цитирует Ревенко «Р-Спорт».



Напомним, по итогам жеребьевки групповой стадии турнира ростовчанами достались «Бухарест», «Битигхайм», «Крим», «Эсбьерг», «Вайперс», «Ференцварош» и «Мец».