Чемпионат мира — 2020 по борьбе пройдёт в Белграде в декабре

Исполком Объединённого мира борьбы (UWW) принял решение провести чемпионат мира — 2020 по спортивной борьбе в Белграде с 12 по 20 декабря, сообщает пресс-служба ФСБР. Перед этим, с 4 по 10 декабря, столица Сербии примет первенство мира среди юниоров. Члены исполкома посчитали, что проведение двух чемпионатов в одном месте снизит риск заражения коронавирусом.
Стало известно, что чемпионат мира U23 состоится 23–29 ноября в Тампере (Финляндия). Первенство Европы среди кадетов 5–11 октября примет Польша, а континентальные соревнования юниоров пройдут в Скопье (Македония) с 19 по 25 октября.
Исполком UWW разработал план возобновления международного сезона, включающий критерии по обеспечению здоровья и безопасности спортсменов и других участников мероприятий, меры противодействия COVID-19 и возможности пересечения границ. Критерии будут корректироваться с учетом актуальной обстановки.
Все турниры должны будут соответствовать принятым критериям и быть подтверждены UWW и местными организаторами за 2 месяца до начала соревнований. В чемпионатах и первенствах мира и континентов должны принять участие 8 лучших команд из 10 и не менее 70% стран-участниц по итогам 2019 года.
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