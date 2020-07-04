Американская легкоатлетка Томас оправдана по делу о пропуске трёх допинг-тестов

Американская бегунья Габриэль Томас оправдана независимым органом по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) по делу о пропуске трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев, сообщает L'Equipe. Согласно действующему регламенту, подобное нарушение автоматически приводит к временной дисквалификации до окончания расследования.

Томас, которая дважды побеждала на дистанции 200 метров на этапах «Бриллиантовой лиги», смогла объяснить одну из трёх пропущенных проверок, тем самым доказав, что не совершала нарушений антидопинговых правил. Американке удалось убедить AIU, что в один из визитов допинг-офицер не смог её найти, несмотря на то что она находилась по ранее указанному в системе ADAMS адресу.