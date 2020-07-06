«Бесподобна в каждом ракурсе». Подписчики оценили пляжное фото Каролины Севастьяновой

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка лежит, загорая на пляже.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Севастьяновой.

Подписчики оценили красоту спортсменки. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Ты бесподобна в каждом ракурсе — всегда найдётся и изюминка, и вишенка в запасе для каждой фотографии… Ну просто не могу держать себя в руках, на стены лезу от этих пальчиков на заднем плане».

«Привлекательное тело, детка, хочу целовать тебя».

«Каролина красивая. Даже добавить нечего».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.