«Бесподобна в каждом ракурсе». Подписчики оценили пляжное фото Каролины Севастьяновой

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка лежит, загорая на пляже.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Севастьяновой.
Подписчики оценили красоту спортсменки. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.
«Ты бесподобна в каждом ракурсе — всегда найдётся и изюминка, и вишенка в запасе для каждой фотографии… Ну просто не могу держать себя в руках, на стены лезу от этих пальчиков на заднем плане».
«Привлекательное тело, детка, хочу целовать тебя».
«Каролина красивая. Даже добавить нечего».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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