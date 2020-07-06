«Прекрасна и грациозна». Подписчики оценили фото 41-летней Светланы Хоркиной в купальнике

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 41-летняя Светлана Хоркина выложила на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии, сделанные в Краснодарском крае. На снимках спортсменка купается и позирует.

«Погода ясная, вода прекрасная, настроение (хорошее. — Прим. «Чемпионата»)», — подписала она фото.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Хоркиной.

Подписчики оценили форму Хоркиной, оставив комментарии к соответствующему посту.

«Как всегда, прекрасна и грациозна».

«Королева льда».

«Вы, как всегда, красавица».

Хоркина — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), 9-кратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, 13-кратная чемпионка Европы (трижды в абсолютном первенстве).