«Прекрасна и грациозна». Подписчики оценили фото 41-летней Светланы Хоркиной в купальнике

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 41-летняя Светлана Хоркина выложила на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии, сделанные в Краснодарском крае. На снимках спортсменка купается и позирует.
«Погода ясная, вода прекрасная, настроение (хорошее. — Прим. «Чемпионата»)», — подписала она фото.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Хоркиной.
Подписчики оценили форму Хоркиной, оставив комментарии к соответствующему посту.
«Как всегда, прекрасна и грациозна».
«Королева льда».
«Вы, как всегда, красавица».
Хоркина — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), 9-кратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, 13-кратная чемпионка Европы (трижды в абсолютном первенстве).
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