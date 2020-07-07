Отец Большунова прокомментировал взаимоотношения сына с норвежцем Клебо

Александр Большунов-старший, отец обладателя Кубка мира по лыжным гонкам Александра Большунова, прокомментировал отношения сына с лидером сборной Норвегии Йоханнесом Клебо, который не поздравил россиянина с завоеванием «Большого хрустального глобуса».

В интервью Nordic Magazine Клебо пояснил, что не поздравил соперника, потому что старты Кубка мира не были завершены из-за пандемии коронавируса.

«Его слова можно воспринять двояко, но я думаю, он имел в виду то, что на тех этапах он с Сашей просто не встретился, поэтому и не поздравил. Я не верю, что Клебо верил в возможность там отнять у Саши кубок. Я Сашу приучил к тому, что к сопернику нужно относиться достойно. А слова Клебо нужно расценивать поверхностно, не думаю, что он имел в виду, что мог отобрать победу в Северной Америке.

Мне понравилось, что Сашу норвежец Сьюр Рёте поздравил. Есть ещё те, кто ценит сильных соперников и уважительно к ним относится. Нужно отдавать должное тому, кто сильнее тебя в сезоне, иначе ничего не добиться. Это спорт, это труд, и один спортсмен не должен побеждать постоянно.

Конечно, если бы в Северной Америке Саше вручили кубок на глазах его соперников, то это были бы совершенно другие эмоции, но получилось так. Он сказал, что будет бороться за ещё один глобус, дай бог, чтобы всё получилось, будем ждать и надеяться", — приводит слова Большунова-старшего РИА «Новости».