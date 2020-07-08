Соавтор кодекса ВАДА объяснил, как принятие закона Родченкова помешает работе агентства

Ульрих Хаас, один из соавторов Всемирного антидопингового кодекса, заявил, что закон Родченкова может поставить под угрозу способность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) проводить расследования и подорвать антидопинговую систему в целом.

Закон Родченкова — нормативный акт, устанавливающий уголовную ответственность за допинговый сговор. Он предусматривает наказание за участие в мошеннических схемах по использованию запрещенных препаратов. Организации, уличённые в махинациях, могут получить штраф до $ 1 млн, частные лица – до $ 250 тыс. Также предусмотрены тюремные сроки для нарушителей — до 10 лет.

«Например, врач команды или другой сотрудник оказывается под давлением и соглашается дать спортсмену препарат, который улучшит его показатели. Через некоторое время его начинает мучить совесть, он набирается смелости и сообщает о содеянном через платформу для осведомителей. Но как тогда ВАДА сможет с ним сотрудничать, если будет существовать закон, предполагающий уголовное преследование в отношении таких людей?

Осведомители, которые предоставляют ценные сведения, уже не будут защищены законом. Эффект от закона Родченкова будет таков, что люди станут отказываться предоставлять информацию», — цитирует Хааса Inside the Games.