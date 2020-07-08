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Соавтор кодекса ВАДА объяснил, как принятие закона Родченкова помешает работе агентства

Соавтор кодекса ВАДА объяснил, как принятие закона Родченкова помешает работе агентства
Другие / Прочие виды спорта 0

Ульрих Хаас, один из соавторов Всемирного антидопингового кодекса, заявил, что закон Родченкова может поставить под угрозу способность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) проводить расследования и подорвать антидопинговую систему в целом.

Закон Родченкова — нормативный акт, устанавливающий уголовную ответственность за допинговый сговор. Он предусматривает наказание за участие в мошеннических схемах по использованию запрещенных препаратов. Организации, уличённые в махинациях, могут получить штраф до $ 1 млн, частные лица – до $ 250 тыс. Также предусмотрены тюремные сроки для нарушителей — до 10 лет.

«Например, врач команды или другой сотрудник оказывается под давлением и соглашается дать спортсмену препарат, который улучшит его показатели. Через некоторое время его начинает мучить совесть, он набирается смелости и сообщает о содеянном через платформу для осведомителей. Но как тогда ВАДА сможет с ним сотрудничать, если будет существовать закон, предполагающий уголовное преследование в отношении таких людей?

Осведомители, которые предоставляют ценные сведения, уже не будут защищены законом. Эффект от закона Родченкова будет таков, что люди станут отказываться предоставлять информацию», — цитирует Хааса Inside the Games.

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