Тренер Шубенкова не верит, что легкоатлет может сменить спортивное гражданство

Сергей Клевцов, личный тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова, прокомментировал слова подопечного, который допустил смену спортивного гражданства.



«Я не думаю, что последние слова Шубенкова о том, что он якобы может сменить гражданство, стоит расценивать всерьёз. Для себя вариант переезда в другую страну я исключаю. Да и он, думаю, тоже.



К сожалению, я предполагаю, что мой спортсмен может быть надолго лишён права выступать за рубежом. Но очень хочется думать, что этого не произойдёт. Запрет на международные старты для того же Шубенкова лишён какого-то здравого смысла. Но отрицать вероятности худшего исхода тоже нельзя, конечно.



Я очень рассчитываю, что наши спортивные власти всё-таки смогут добиться того, чтобы их лучшие спортсмены не сидели безвылазно дома, а прославляли на международных турнирах свою страну. Руководство ВФЛА должно понимать, что в лице Сидоровой, Ласицкене и Шубенкова оно обладает большим человеческим капиталом, который должен работать для поднятия престижа российского спорта, а не терять понапрасну время в ожидании, когда наша федерация всё-таки заплатит этот штраф.



Если же Сергей пропустит вторую для себя Олимпиаду, то это будет большим ударом для него. Но на всё воля божья. Мы многие шансы уже реализовали, много что выиграли. И по большому счёту доказывать никому ничего не нужно.



Тех, кто реально хочет в сегодняшних условиях перебраться в другую страну, я ни капли не осуждаю. Как говорится, не судите и не судимы будете. У каждого есть свой путь в жизни», — цитирует Клевцова ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) станет выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус только после оплаты ВФЛА штрафа в размере $ 5 млн, который должен был быть выплачен до 1 июля. Этого сделано не было, и 2 июля World Athletics сообщила, что общая сумма штрафа составляет $ 6,31 млн.