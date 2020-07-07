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Шубенков и Сидорова не исключили возможности смены спортивного гражданства

Шубенков и Сидорова не исключили возможности смены спортивного гражданства
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпионы мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, выступающие в беге на 110 м с барьерами и в прыжках с шестом соответственно, не исключили, что перестанут представлять Россию на международных соревнованиях, если ситуация с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) не изменится.

Напомним, ранее стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) станет выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус только после оплаты ВФЛА штрафа в размере $ 5 млн, который должен был быть выплачен до 1 июля. Этого сделано не было, и 2 июля World Athletics сообщила, что общая сумма штрафа составляет $ 6,31 млн.

«Конечно, мне надо в Токио, конечно, мне надо на Олимпийские игры… Я не хочу категорично отвечать на вопрос, рассматриваю ли я возможность выступать за другую сборную. Оставлю эту дверь для себя открытой», — сказал Шубенков в эфире «Матч ТВ».

«Я не могу сказать, что не рассматриваю, потому что ситуация сложная. Четыре года назад перед Олимпиадой в Рио я даже не могла представить, что буду задумываться об этом, была категорически против. А сейчас я думаю об этом, но это в моём списке планов самый последний пункт. Надеюсь, что он не состоится», — сказала Сидорова.

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