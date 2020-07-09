Роднина: Беларусь предлагает нашим спортсменам выступать за них? Это нормальный процесс

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мыслями по поводу возможной смены спортивного гражданства российскими спортсменами.



«У нас много случаев, когда спортсмен получает спортивное гражданство. В чём тут что-то страшное? Когда организация, которая представляет отстранение, не может выполнять свои функции. То есть если одна часть контракта не выполняется, это что, предательство? Они же профессионалы, поэтому они находятся с любой организацией в определенных контрактных условиях. Если какая-то часть контракта не выполняется, то, наверное, находятся какие-то другие формы решения. Мне сейчас сложно говорить. Я не знаю, на каких они были условиях.



Этично ли Беларуси предлагать выступать за них? Это тоже нормальный процесс. У нас таких случаев, к счастью или сожалению, много. Это касается и профессий. Если у нас учатся в институтах, получают образование, а потом предлагают работать за границей, это предательство? Это чисто трудовые отношения, но мы на спорт смотрим по-другому.



Я не могу сказать, что наших спортсменов предают или нет. Но из-за наших ребят, которые принимали допинг, страдает страна. Просто решая свои личные вопросы, ты не сильно волновался, как страна будет страдать, когда мы получили такое количество допинговых скандалов», — цитирует Роднину Sport24.



Напомним, ранее прославленные легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова не исключили, что перестанут представлять Россию на международных соревнованиях, если ситуация с отстранением ВФЛА не изменится. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) станет выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус только после оплаты ВФЛА штрафа в размере $ 5 млн, который должен был быть выплачен до 1 июля. Этого сделано не было, и 2 июля World Athletics сообщила, что общая сумма штрафа составляет $ 6,31 млн.