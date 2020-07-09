Глава ФГР: сборная России не должна быть статистом на чемпионате мира

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв прокомментировал решение Международной федерации гандбола (IHF) предоставить мужской сборной России уайлд-кард на чемпионат мира — 2021.



«У отечественного мужского гандбола славная победная история. Но сегодня нам надо смотреть вперёд. Несмотря на то что сборная России находится на стадии смены поколений, на чемпионате мира в Египте наша команда не должна быть статистом.

Приложим все усилия, чтобы в январе 2021 года у руководителей IHF не оказалось поводов думать, что решение пригласить нас на мировой форум было ошибочным", — цитирует Шишкарёва официальный сайт Федерации гандбола России.



Помимо сборной России специальной приглашение IHF получила команда Польши. В настоящее время известно 30 сборных, которые примут участие в мировом первенстве.