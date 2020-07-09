Мужская сборная России по гандболу получила уайлд-кард на чемпионат мира — 2021

Стали известны обладатели специальных приглашений на мужской чемпионат мира 2021 года, который пройдёт в Египте. Как сообщается на официальном сайте Международной федерации гандбола, уайлд-кард получили сборные России и Польши.



Решение были принято на основе прогресса развития национальных федераций соответствующих стран.



Чемпионат мира в Египте пройдет с 13 по 31 января 2021 года. В соревнованиях примут участие 32 команды. 30 участников уже известны: Египет, Дания, Алжир, Ангола, Капа Верде, ДР Конго, Марокко, Тунис, Бахрейн, Япония, Катар, Южная Корея, Австрия, Беларусь, Хорватия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Исландия, Норвегия, Португалия, Испания, Словения, Швеция, Аргентина, Бразилия, Уругвай, Россия, Польша.



Оставшиеся два участника турнира определятся по итогам отборочных турниров Конфедерации гандбола Северной Америки и Карибского региона, а также Конфедерации гандбола Южной и Центральной Америки.