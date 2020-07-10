Терезе Йохауг: выбрала бы бег, а не лыжные гонки

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 10-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте норвежка Терезе Йохауг рассказала, что предпочла бы бег лыжным гонкам.

«Если бы мне пришлось выбрать единственный вид спорта на всю оставшуюся жизнь, это были бы не лыжные гонки, а бег. Мне нравится надевать кроссовки и отправляться на пробежку. Это дарит чувство свободы. Ты приближаешься к природе, становишься собой. Где бы ты ни был, можно надеть пару кроссовок и начать тренировку. Поэтому я люблю бегать», — приводит слова Йохауг NRK.

В 2019 году 31-летняя Йохауг выиграла чемпионат Норвегии по лёгкой атлетике в беге на дистанцию 10 000 метров. Её результат — 32.20,86 – лишь на секунду медленнее бронзы первенства Старого Света в 2018 году.