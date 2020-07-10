Олимпийская чемпионка Шишкина рассказала, как надо бороться со стрессом

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина рассказала, с помощью чего борется со стрессом.
«У всех нас бывают состояния, когда мы чувствуем себя на взводе. Срываемся на тех, кто рядом, или психуем без особого повода.
Для современных жителей мегаполиса, с плохой экологией, перегрузом информацией и постоянной гонкой, чтобы стать лучше, успешнее, красивее и вообще лучше всех, состояние стресса и есть нормальное состояние. Которое на самом деле ненормальное, конечно.⠀
Но с ним можно и нужно бороться! Отличный способ — занятия спортом. Интенсивная нагрузка заставляет наш организм вырабатывать эндорфины (гормоны радости), поэтому после тяжелого физического труда вместе с усталостью мы ощущаем ещё и чувство удовлетворения.
Особенно хороши в этом плане плавание, бег, велосипед и единоборства. Разложу всё по полочкам.
Вода обладает расслабляющим эффектом. Поэтому мы чувствуем, что смываем весь негатив во время вечернего душа, или релаксируем, принимая горячую ванну. Но это далеко не всё: интенсивное плавание на скорость позволит вам выплеснуть весь негатив во время тренировки. Постоянный счёт бассейнов и фокусировка на правильном режиме дыхания не позволит отвлекаться на посторонние мысли. Плавание на длинные дистанции сравнимо с медитативным состоянием.
Бег общедоступен и не требует большого количества затрат, даже абонемент в бассейн не нужно покупать. Для того чтобы отвлечься от негатива, просто включите в наушниках любимую музыку и пробегите 3-5 км. Морально вы точно почувствуете себя лучше», — написала она в своём «инстаграме».
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