Призёр ОИ Никитина: осталось полтора дня свободы

Российская скелетонистка Елена Никитина, которая на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году завоевала бронзовую медаль, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. По словам спортсменки, ей осталось полтора дня свободы — можно предположить, что таким образом она намекнула на возобновление тренировок.
«Осталось полтора дня свободы», — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно на странице Елены Никитиной в «Инстаграме».
«Ни в чём не отказывай», — написал один из подписчиков в комментариях.
«И заказала килограмм мороженого и два — пирожного», — добавил другой.
Помимо бронзы Олимпиады на счету 27-летней Никитиной серебро и бронза чемпионата мира 2016 года в Инсбруке, а также четыре медали чемпионата Европы, в том числе три золотые.
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