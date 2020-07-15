Призёр Олимпиады и бывший депутат Носов посетовал на пивнушки и рюмочные в России

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года в Афинах бывший дзюдоист Дмитрий Носов рассказал о состоянии спорта в России. Напомним, Носов, который также является чемпионом Европы 2004 года по дзюдо, был депутатом Государственной Думы Российской Федерации шестого созыва от Красноярского края.

«Если бы политика на спорт была направлена, а не на показуху всякую, то различных спортивных секций и кружков было бы больше. Пока, к сожалению, мы в России наблюдаем только открытие очередных пивнушек и всяких рюмочных.

Новости спорта мы видим только в интернете, в основном это бои без правил и разборки борцов между собой, то есть пропаганды здорового образа жизни практически на телевидении нет», — приводятся слова Носова на сайте радиостанции «Говорит Москва».