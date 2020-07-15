Летние юношеские Олимпийские игры в Дакаре перенесены с 2022-го на 2026 год

Международный олимпийский комитет (МОК) и власти Сенегала приняли совместное решение перенести летние юношеские Олимпийские игры в Дакаре с 2022-го на 2026 год, сообщает пресс-служба МОК.

Решение принято по просьбе президента Сенегала Маки Салла. Причиной переноса первого олимпийского мероприятия в Африке стали масштабные беспорядки, вызванные пандемией коронавируса и мешающие подготовке Сенегала к проведению соревнований. Не последнюю роль сыграл и перенос Игр в Токио с 2020-го на 2021 год. МОК ещё не согласовал все изменения, связанные с переносом летних Игр, а необходимо одновременно заниматься зимней Олимпиадой-2022 в Пекине и юношескими Играми в Дакаре.

Решение о переносе юношеской Олимпиады было одобрено исполкомом МОК и будет окончательно принято на сессии МОК 17 июля.