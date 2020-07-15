Артур Далалоян — о возвращении к тренировкам: посмотрим, на что гожусь

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Артур Далалоян, который на самоизоляции залечивал последствия травм, сообщил, что приступает к тренировкам в составе сборной России.
«Посмотрим, на что гожусь. Со следующей недели у меня начинается первый сбор после карантина. Если честно, я настолько уже отвык от графика тренировок в сборной, что даже не представляю, сколько времени понадобится, чтобы наверстать пропущенные тренировки. Одно могу сказать точно: такое длительное время без интенсивных тренировок пойдёт мне только на пользу, так как определённая перезагрузка время от времени нужна каждому. Главное, чтоб травмы, которые лечил, меньше беспокоили.
С понедельника постараюсь ежедневно делиться своим восстановлением, показывать, на какое питание сажусь, когда вхожу в форму, и какими методами восстанавливаюсь после нагрузки.
В целом карантин пошёл на пользу: такого лёгкого внутреннего состояния у меня не было давно. За время карантина прибавил в ведении соцсетей и продвижении себя. Думаю, каждый прославленный спортсмен просто обязан вести дневник и делиться умениями, навыками, мотивацией. Это как вторая составляющая наших побед.
Спасибо моим подписчикам за отличную обратную связь и активность. Всегда можете задавать интересующие вас вопросы, касающиеся моей профессиональной деятельности, и я всегда поделюсь, чем смогу. Ваша поддержка – огонь», — написал Далалоян на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Артура Далалояна в «Инстаграме».
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