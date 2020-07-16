Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

В ВФЛА не считают необходимым проведение срочных внеочередных выборов главы федерации

В ВФЛА не считают необходимым проведение срочных внеочередных выборов главы федерации
Другие / Лёгкая атлетика 0

Руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) не планирует проводить срочные внеочередные выборы главы организации. 13 июля бывший президент ВФЛА Евгений Юрченко подал в отставку — свои обязанности он будет выполнять до 28 июля, после чего и.о. главы ВФЛА станет Алексей Плотников. Об этом стало известно по итогам очередного заседания президиума ВФЛА, которое состоялось сегодня, 16 июля.

«Вопрос о дате внеочередной выборной конференции ВФЛА не обсуждался на сегодняшнем заседании президиума. В данный момент президиум федерации не считает необходимым или целесообразным принимать решение о проведении внеочередной выборной конференции, работа продолжается в штатном режиме.

Напомним, что согласно уставу ВФЛА, отчётно-выборная конференция созывается один раз в четыре года, в срок не позднее шести месяцев после окончания Олимпийских игр", — цитирует пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву ТАСС.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020