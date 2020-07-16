В ВФЛА не считают необходимым проведение срочных внеочередных выборов главы федерации

Руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) не планирует проводить срочные внеочередные выборы главы организации. 13 июля бывший президент ВФЛА Евгений Юрченко подал в отставку — свои обязанности он будет выполнять до 28 июля, после чего и.о. главы ВФЛА станет Алексей Плотников. Об этом стало известно по итогам очередного заседания президиума ВФЛА, которое состоялось сегодня, 16 июля.



«Вопрос о дате внеочередной выборной конференции ВФЛА не обсуждался на сегодняшнем заседании президиума. В данный момент президиум федерации не считает необходимым или целесообразным принимать решение о проведении внеочередной выборной конференции, работа продолжается в штатном режиме.

Напомним, что согласно уставу ВФЛА, отчётно-выборная конференция созывается один раз в четыре года, в срок не позднее шести месяцев после окончания Олимпийских игр", — цитирует пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву ТАСС.