Евгений Юрченко подал в отставку с поста президента ВФЛА

Евгений Юрченко объявил об отставке с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). О причинах он рассказал в официальном заявлении, опубликованном на сайте ВФЛА.

«Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА.

Я хотел бы поблагодарить всех неравнодушных к судьбе российской лёгкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Особо хотел бы отметить работу членов президиума и комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьёзными трудностями затянувшегося кризиса.

Надеюсь, что вновь избранный глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с World Athletics, а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития федерации», — говорится в заявлении.

Юрченко был избран на пост главы ВФЛА 28 февраля.