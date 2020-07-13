Евгений Юрченко подал в отставку с поста президента ВФЛА

Евгений Юрченко объявил об отставке с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). О причинах он рассказал в официальном заявлении, опубликованном на сайте ВФЛА.
«Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА.
Я хотел бы поблагодарить всех неравнодушных к судьбе российской лёгкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Особо хотел бы отметить работу членов президиума и комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьёзными трудностями затянувшегося кризиса.
Надеюсь, что вновь избранный глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с World Athletics, а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития федерации», — говорится в заявлении.
Юрченко был избран на пост главы ВФЛА 28 февраля.
- 13 июля 2020
-
18:17
-
18:09
-
17:57
-
16:55
-
16:47
-
15:47
-
15:20
- 12 июля 2020
-
22:17
-
20:48
-
20:28
-
19:50
-
18:49
-
10:45
- 11 июля 2020
-
17:04
-
15:16
-
14:20
-
12:13
-
00:21
- 10 июля 2020
-
22:00
-
21:43
-
19:51
-
18:40
-
18:05
-
16:31
-
14:24
-
12:38
-
12:25
-
10:43
-
10:30
-
07:14
-
00:10
- 9 июля 2020
-
23:43
-
21:18
-
20:40
-
19:23