Канделаки призвала главу РУСАДА Гануса уйти в отставку

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки критически высказалась о работе Юрия Гануса во главе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Для меня абсолютно очевидно, что мы могли уже 300 раз отмыть и привести в порядок репутацию российского спорта. О проблемах и способах их решения говорит вся страна, но пока мы тут копошимся, нашу страну продолжают лишать всех позиций в мировом спорте.
Пандемия всех немного отвлекла, но факт остается фактом: участие в следующей Олимпиаде под нейтральным флагом остаётся нашим потолком. И у меня возникает вопрос: может, эта ситуация будет длиться годами? Рада за Юрия Гануса — английский язык он за счет РУСАДА подтянул, сыпать обвинениями привык, а проблемы нашего спорта так и висят в параллельной от него реальности.
Вот уже перечислены все «недостатки» бухгалтерии, и ясно, что работа твоя больше похожа на саботаж. По-моему, человек, сохраняющий остатки совести, в такой ситуации просто пишет заявление и уступает место тому, чья репутация не препятствует работе на столь серьёзной должности для восстановления нашего положения. Так чего вы ждёте?
Если ты декларировал принципиальность и погорел на проверке, зачем ждать увольнения и способствовать тому, что ситуация в нашем спорте ещё долгое время не разрешится? Топить российский спорт — это, может быть, ваше хобби, но никак не профессия», – написала Канделаки в своём телеграм-канале.
56-летний Ганус был утверждён генеральным директором РУСАДА 31 августа 2017 года.
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