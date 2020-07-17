Томас Бах: многие признали, что бойкот Олимпиады-1980 в Москве был ошибкой

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал ситуацию с бойкотом Олимпийских игр 1980 года в Москве. Напомним, более 60 стран бойкотировали Игры после ввода советских войск в Афганистан в 1979 году.

«Бойкот Олимпиады-1980 совсем ничего не дал. Все главные участники это признали. В ФРГ через несколько месяцев после Игр мне говорили: „Мы совершили ошибку. Это было неправильно“. Даже канцлер, который давил на нас и настаивал на бойкоте, в 2008 году наконец признал, что это было ошибкой.



Олимпийские спортсмены лишились мечты, Игр, к которым они впустую готовились годами. Они были подвергнуты санкциям за то, к чему не имеют никакого отношения, то, что они никогда не поддерживали.



Так что, если кто-то думает о бойкоте, они должны извлечь из этого урок. В спорте бойкот ни к чему не приводит. Это вредит только спортсменам и населению страны, потому что они не могут радоваться и гордиться своей командой. Зачем нужен бойкот? Он противоречит олимпийскому духу, спортивным ценностям, за которые мы боремся», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.