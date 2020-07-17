Президент МОК Бах заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй срок

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов выставить свою кандидатуру на ближайшие выборы главы организации.
«Если вы, члены МОК, хотите, то я готов идти на второй срок президентом МОК и продолжать служить вам и олимпийскому движению, которое мы все любим, ещё четыре года. Мне сложно говорить за мою жену, но я могу отметить, что мы серьёзно обсудили этот вопрос и что она поддержала меня. В противном случае я бы не принял такого решения», — сказал Бах в ходе пресс-конференции, показанной в YouTube-канале МОК.
Выборы президента МОК пройдут в 2021 году. Глава организации избирается на четыре года. Бах возглавил организацию в 2013 году. Ранее он был президентом Олимпийской спортивной конфедерации Германии. В качестве спортсмена он выиграл золото Олимпийских игр 1976 года в командных соревнованиях по фехтованию на рапире.
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