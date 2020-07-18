Менеджер Моргунова: занимаюсь возможным переездом Тимура из России. Есть три варианта

Ольга Назарова, менеджер российского прыгуна с шестом Тимура Моргунова, подтвердила желание клиента сменить спортивное гражданство.



«Сейчас я занимаюсь вопросами возможного переезда Тимура из России и выясняю, нужно ли ему в случае смены спортивного гражданства отбывать трёхлетний карантин.



Будет ли его новой страной Беларусь? Признаюсь, это государство есть в нашем списке, как и Казахстан со Словакией, но делать свой выбор Тимур будет только тогда, когда прояснится ситуация с карантином и станет окончательно ясно, что ВФЛА ждут ещё более жёсткие санкции», — цитирует Назарову ТАСС.



Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.

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