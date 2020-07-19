Владимир Сальников: на Олимпиаде-80 делали всё от души, и это чувствовалось

Четырёхкратный олимпийский чемпион ныне президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников вспомнил атмосферу, царившую во время проведения Олимпиады 1980 года в Москве. На тех Играх он завоевал три золотые медали.



«Перед Олимпиадой-1980 мы не испытывали соблазнов к благам цивилизации, находясь за „железным занавесом“. Но нам хотелось его приоткрыть, чтобы нашу страну увидели и узнали получше. Хотелось, чтобы был гостеприимный праздник. Такой, когда зовут гостей и ничего не жалеют — последний огурец режут. Самое лучшее на стол для дорогого гостя. Эту атмосферу удалось создать, и она запомнилась.



На открытие Олимпиады не ходил, готовился к соревнованиям. Смотрел с экрана скромного телевизора — мы уже были в олимпийской деревне. Суперпродвинутых технологий тогда не было, люди создавали незабываемую атмосферу, делали это от души, и это чувствовалось.



А вот на закрытие ходил. Видел, как улетал олимпийский мишка. Когда он появился из-под трибун, равнодушным это никого не оставило. Потом все ещё долго обсуждали, куда улетел мишка, в чей огород приземлился и есть ли шанс его вернуть. Если бы во время закрытия Олимпиады у меня был мобильный телефон, потратил бы всю память на съёмку», — цитирует Сальникова «Р-Спорт».



Сегодня, 19 июля, исполняется 40 лет со дня открытия Олимпийских игр в Москве.