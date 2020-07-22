Юлия Белорукова показала фото со сборов в Чайковском

Российская лыжница Юлия Белорукова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как работает на сборах, которые проходят в Чайковском. Белорукова опубликовала фото, сделанное во время пробежки на стадионе.

«Жаль, что нельзя остановить время и насладиться вдоволь. Насладиться таким сложным моментом. В этом заключается жизнь спортсмена — чем сложнее, тем более захватывающе», — подписала фото Белорукова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Сезон-2019/2020 спортсменка пропустила из-за рождения сына. 25-летняя спортсменка — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в спринте и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете. Заслуженный мастер спорта России, лейтенант Вооружённых сил РФ (2018).