Юлия Белорукова показала фото со сборов в Чайковском

Российская лыжница Юлия Белорукова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как работает на сборах, которые проходят в Чайковском. Белорукова опубликовала фото, сделанное во время пробежки на стадионе.
«Жаль, что нельзя остановить время и насладиться вдоволь. Насладиться таким сложным моментом. В этом заключается жизнь спортсмена — чем сложнее, тем более захватывающе», — подписала фото Белорукова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Сезон-2019/2020 спортсменка пропустила из-за рождения сына. 25-летняя спортсменка — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в спринте и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете. Заслуженный мастер спорта России, лейтенант Вооружённых сил РФ (2018).
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