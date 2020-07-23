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ВФЛА начнёт новый раунд переговоров с World Athletics по вопросу отстранения россиян

ВФЛА начнёт новый раунд переговоров с World Athletics по вопросу отстранения россиян
Другие / Лёгкая атлетика 0

Руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) приняло решение начать новый этап переговоров с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) на предмет запрета, наложенного на российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях.

«В самое ближайшее время президиум ВФЛА обратится с официальным письмом к совету World Athletics. Также члены президиума приняли решение провести 27 июля заседание комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics», — сообщается на официальном сайте ВФЛА.

Напомним, руководство World Athletics отказало ВФЛА в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил со стороны российской стороны. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.

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