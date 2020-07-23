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Чемпионат России по лёгкой атлетике, предварительно, перенесён из Чебоксар в Смоленск

Чемпионат России по лёгкой атлетике, предварительно, перенесён из Чебоксар в Смоленск
Другие / Лёгкая атлетика 0

Национальное первенство России по лёгкой атлетике, предварительно, перенесено из Чебоксар в Смоленск. Такое решение было принято по итогам заседания президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки под вопросом в настоящий момент находится проведение в Чебоксарах национального чемпионата по спортивной ходьбе и главного старта сезона — чемпионата России.

Предварительно, чемпионат России по ходьбе пройдёт 5–6 сентября в городе Буй (Костромская область), а национальный чемпионат с 8 по 11 сентября примет Смоленск", — сообщается на официальном сайте ВФЛА.

Было внесено ещё несколько изменений в календаре внутренних турниров.

  • Кубок России по лёгкой атлетике, который должен был пройти в подмосковном Жуковском, перенесён в Брянск. Соревнования пройдут с 29 по 30 августа.
  • Кубок России по марафону, который должен был пройти 2 августа в Омске, официально отменён.
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