Чемпионат России по лёгкой атлетике, предварительно, перенесён из Чебоксар в Смоленск

Национальное первенство России по лёгкой атлетике, предварительно, перенесено из Чебоксар в Смоленск. Такое решение было принято по итогам заседания президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



«Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки под вопросом в настоящий момент находится проведение в Чебоксарах национального чемпионата по спортивной ходьбе и главного старта сезона — чемпионата России.

Предварительно, чемпионат России по ходьбе пройдёт 5–6 сентября в городе Буй (Костромская область), а национальный чемпионат с 8 по 11 сентября примет Смоленск", — сообщается на официальном сайте ВФЛА.



Было внесено ещё несколько изменений в календаре внутренних турниров.