Матвиенко: именно на Олимпиаде-1980 раскрутили маховик политизации большого спорта

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с бойкотом некоторыми странами Олимпиады 1980 года в Москве.
«Недавно президент МОК Томас Бах признал это ошибкой, лишившей мечты многих спортсменов. Думаю, что были грубо попраны Олимпийская хартия и её главный принцип — «спорт вне политики».
Пожалуй, именно тогда определённые круги на Западе начали раскручивать маховик политизации большого спорта, доведённый сегодня до абсурда. Аннулирование результатов, отлучение от Олимпийских игр, мировых чемпионатов стали чем-то вроде нынешних беззаконных санкций. Но спорт уникальное явление в жизни человечества. Он призван сплачивать, а не разъединять людей. Спорт не имеет и не должен иметь отношения к политической повестке. Поэтому мы настойчиво выступаем за восстановление и утверждение этого принципа в мировом спортивном движении", — приводит слова Матвиенко Sputnik Беларусь.
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